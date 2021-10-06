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В Оше обсудили вклад СМИ и блоггеров в проведение честных выборов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики совместно с Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке USAID провела в городе Ош тренинг для представителей средств массовой информации и блоггерского сообщества.

Участники ознакомились с особенностями выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которые назначены на 28 ноября 2021 года, получили знания по основным этапам организации и проведения выборов в ЖК КР, особенностям информирования граждан о ходе избирательного процесса и правилах предвыборной агитации.

Председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова информировала участников о проводимой ЦИК КР работе по подготовке к парламентским выборам, включая обучения различных участников выборного процесса – правоохранительные органы, политические партии, кандидатов, банковских работников, членов окружных комиссий, а также проведение по всей республике штабов по содействию избирательным комиссиям. В ходе дискуссии была отмечена технологичность выборов в Кыргызской Республике, обеспечивающая достоверность подсчета итогов голосования.

По словам председателя ЦИК КР, на прелстоящих выборах в информационной составляющей выборного процесса возрастает значение региональных СМИ, так как новая избирательная система предполагает выдвижение канддидатов по одномандатным избирательным округам, что усиливает представленность регионов в выборных органах власти. При этом СМИ помимо традифионной функции информирования могут также мониторить выборный процесс на предмет выявлений нарушений выборного законодательства.

Член ЦИК КР Узарбек Жылкыбаев рассказал о деятельности Рабочей группы по информированию и агитации избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации, обозначив ориентиры сотрудничества со СМИ и блогграми. Он также информировал о правилах агитации и организации дебатов, которые в текущем году пройдут как на национальном уровне для политических партий, так и на регинальном уровне для кандидатов, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам.

Своим мнением о роли СМИ в проведении справедливых и прозрачных выборов подилися медиаэксперт Авланбек Джумабаев. По его мнению, ЦИК стремится к максимальной прозрачности выборов, для чего в состав Рабочей группы по информированию были привлечены независимые медиа эксперты, в чьи ззадачи входит отслеживание по нарушениям правил агитации.

Тренеры Семетей Аманбеков, член Рабочей группы ЦИК КР по информированию и агитации, заруководителя Независимого союза журналистов Кыргызстана, и Асель Сооронбаева обучили присутствавших инстументам фактчекинга, мониторинга информации в ходе выборного процесса, выделения дезинформации и фейков. Были организованы мини кейсы


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URL: https://www.vb.kg/407501
Теги:
выборы, Ош, Кыргызстан, ЦИК
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