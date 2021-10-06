ПРООН оказала поддержку в открытии нового офиса Центра по координации ГГЮП

Вчера, при технической поддержке программы развития ООН в Кыргызстане начал работу новый офис центра по координации гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) при министерстве юстиции.

Новый офис готов принять население по адресу: проспект Жибек-Жолу 381.

ЦК ГГЮП координирует процессы по предоставлению гарантированной государством юридической помощи и взаимодействие между государственными органами, органами местного самоуправления, адвокатурой Кыргызстана и институтами гражданского общества.

Как отметил Сыдыков Орозбек, заместитель министра юстиции КР "Открывающийся сегодня центр по координации гарантированной государством юридической помощи при министерстве юстиции координирует центры по оказанию бесплатной юридической помощи, расположенные по всему Кыргызстану, в части оказания консультационной, так называемой первичной юридической помощи, а также обеспечивает предоставление квалифицированной юридической помощи, так называемой вторичной юридической помощи. То есть, это поддержка граждан в процессе судопроизводства, оказание судебной и процессуальной помощи, представительство адвокатами".

ПРООН в Кыргызстане в рамках своих проектов оказывает всестороннюю поддержку стране в обеспечении доступа к правосудию, в том числе в рамках проекта "К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в КР", финансируемого МИД Финляндии:

- содействие в разработке и принятии новой редакции Закона КР "О гарантированной государством юридической помощи":

- содействие в создании координационного совета по развитию ГГЮП, куда вошли более 80-ти неправительственных организаций по всей республике.

- реализация проекта "Автобус солидарности" и многое другое.

"Состоялось торжественное открытие 17-го по счету Центра бесплатной юридической помощи при поддержке нашего проекта. Кроме этого, мы продолжаем оказывать содействие правовому просвещению населения, развитию правовой культуры и правосознания граждан совместно с государственными органами, органами местного самоуправления, Адвокатурой КР и другими институтами гражданского общества. Оказано содействие в разработке автоматизированной информационной системы ГГЮП. АИС ГГЮП является закрытым веб-ресурсом, которым будут пользоваться координаторы системы ГГЮП, следователи, прокуроры, судьи, адвокаты. А в рамках совместной инициативы ЕС-ООН "Луч света" ведется системная работа по повышению качества предоставляемых государственных услуг, в том числе адвокатами системы ГГЮП, пострадавшим от насилия женщинам и девочкам. Оказывается содействие в части совершенствования законодательства и повышении потенциала адвокатов в распознавании семейного насилия и соответствующего реагирования на подобные случаи", - советник по программам постоянного представителя ПРООН в КР Эркинбек Касыбеков.