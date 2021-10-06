В Кыргызстане на 6 октября зарегистрировано 80 новых случаев COVID-19

Такие данные дает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 40
Чуйская область – 22
Ошская область - 1
Таласская область - 2
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область - 1
За весь период – 178 932.
Выздоровели за сутки 90 человека. Всего - 173 712.
За минувшие сутки скончались - два человека, в штабе отмечают, что летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего – 2 612.
В стационарах на лечении находятся 446, а на амбулаторном 676 человека.