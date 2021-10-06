В Кыргызстане на 6 октября зарегистрировано 80 новых случаев COVID-19

Такие данные дает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 40

Чуйская область – 22

Ошская область - 1

Таласская область - 2

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область - 1

За весь период – 178 932.

Выздоровели за сутки 90 человека. Всего - 173 712.

За минувшие сутки скончались - два человека, в штабе отмечают, что летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего – 2 612.

В стационарах на лечении находятся 446, а на амбулаторном 676 человека.