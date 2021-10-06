День Кыргызстана состоялся на международном ЭКСПО в Южной Корее

В южнокорейском городе Хамян прошло празднование Дня Кыргызстана в рамках Международного ЭКСПО против старения и роли дикого женьшеня, которая была организована администрацией.

В ходе мероприятия посольство презентовало туристические возможности, представило концертную программу, культуру и органическую продукцию нашей страны.

На торжественном мероприятии исполнены гимны двух стран, продемонстрировано видео о Кыргызстане, с приветственными речами выступили мэр Хамяна Со Чун Су, посол Кыргызстана в Южной Корее Динара Кемелова и депутат парламента провинции Кенсан-Намдо Ким Дже Ун.

В своей речи посол нашей страны в Южной Корее Динара Кемелова рассказала о праздновании 30-летия независимости Кыргызстана, важных достижениях и событиях в истории двусторонних отношений, текущих демократических процессах в Кыргызстане, а также подчеркнула важность проведения совместных мероприятий, направленных на сближение народов двух стран.

В рамках культурной программы ассоциацией "Ай-Пери" исполнены кыргызские танцы и игра на комузе.

В специальном павильоне посольством с участием кыргызской диаспоры также был организован показ видеороликов о туристическом потенциале страны, фото-выставка работ Влада Ушакова о природе Кыргызстана, распространены буклеты о туристических и инвестиционных возможностях нашей страны.

В рамках мероприятия состоялся кыргызско-корейский круглый стол с участием мэра Хамяна Со Чун Су, представителей отраслевых агентств и департаментов Хамяна, где стороны обсудили возможность установления побратимских связей с городами Кыргызстана, приема рабочей силы по системе EPS и сезонных рабочих, межрегиональных торгово-экономических связей и осуществления совместных проектов.

На мероприятии корейские гости смогли продегустировать национальные угощения и кыргызский мед.