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В столичной мэрии обсудили меры по борьбе с загрязнением воздуха

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэр столицы Айбек Джунушалиев встретился с командой специалистов Всемирного банка в области энергетики во главе с руководителем практики Судешной Банерджи.

В ходе встречи обсуждены вопросы комплексных мероприятий по устойчивому развитию и снижению уровня загрязнения воздуха в столице путем использования новых технологий и альтернативного вида топлива.

Глава муниципалитета отметил актуальность данных вопросов и подчеркнул необходимость в разработке практических решений для защиты окружающей среды, которые станут доступными для каждого горожанина.

В свою очередь, представителями Всемирного банка предложено создание рабочей группы по разработке плана инвестиций и дорожной карты по укреплению энергетической безопасности в городе Бишкек.

Стороны договорились о проведении дополнительных предметных обсуждений с профильными предприятиями и структурными подразделениями муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/407513
Теги:
Всемирный банк, мэрия, экология, Бишкек
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