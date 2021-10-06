В столичной мэрии обсудили меры по борьбе с загрязнением воздуха

Мэр столицы Айбек Джунушалиев встретился с командой специалистов Всемирного банка в области энергетики во главе с руководителем практики Судешной Банерджи.

В ходе встречи обсуждены вопросы комплексных мероприятий по устойчивому развитию и снижению уровня загрязнения воздуха в столице путем использования новых технологий и альтернативного вида топлива.

Глава муниципалитета отметил актуальность данных вопросов и подчеркнул необходимость в разработке практических решений для защиты окружающей среды, которые станут доступными для каждого горожанина.

В свою очередь, представителями Всемирного банка предложено создание рабочей группы по разработке плана инвестиций и дорожной карты по укреплению энергетической безопасности в городе Бишкек.

Стороны договорились о проведении дополнительных предметных обсуждений с профильными предприятиями и структурными подразделениями муниципалитета.