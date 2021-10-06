Мужчина продал коттедж на Иссык-Куле по фальшивым документам. Его задержали

30 сентября 2021 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ задержал гражданина Э.И.У., который по поддельным документам продал частному лицу коттедж в одном из пансионатов на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что стоимость сделки составила 40 тысяч долларов. После того, как выяснился факт мошенничества Э.И.У. отказался возвращать ранее полученные денежные средства, угрожая потерпевшим расправой через свои якобы связи с руководством страны и со спецслужбами.

Задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 ч.3 ("мошенничество") УК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД города Бишкека.

ГКНБ просит граждан, ставших жертвами мошеннических действий подобного рода обратиться с соответствующим заявлением, либо обратиться по телефону в дежурную службу ГКНБ 0312 66-04-75. Анонимность гарантируется.