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В Академии наук Узбекистана прокомментировали видео с НЛО

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Накануне в соцсетях появились видео со странным летающим объектом, который был зафиксирован в небе над Самаркандом 5 октября. При этом пользователи писали, что его видели также в Маргилане, сообщают СМИ.

По словам младшего научного сотрудника Астрономического института имени Улугбека Академии наук Узбекистана Камолиддина Эргашева, качества видеоматериалов в целом недостаточно для того, чтобы дать четкое заключение о природе этих объектов.

"Несмотря на то, что кадры были сняты в Маргилане и Самарканде в одно и то же время, сейчас сложно сделать однозначный вывод о том, что это был один объект. Причина в том, что тело на видео из Маргилана двойное и оставляет за собой тонкий и тусклый след. А качество видео из Самарканда, к сожалению, не позволяет подтвердить вышеизложенные факты", – отметил он.

По его словам, если предположить по размытому следу, которые оставили за собой объекты, что на кадрах комета и ее хвост, то подтвердить этот факт по видео невозможно из-за их непонятной скорости.

Так, если комета находилась за пределами атмосферы и довольно далеко, то она не могла двигаться с такой большой угловой скоростью. Если же предположить, что комета находилась очень близко к Земле, то при таких малых размерах она не смогла бы удержать хвост позади себя в своем гравитационном поле.

Также объекты на видео невозможно характеризовать как метеоры, которые попали в атмосферу Земли, так как их яркость не является взрывной, она почти не меняется во время движения. Кроме того, такая видимая угловая скорость слишком мала для них.

В общем от себя отметим – ученые не смогли сделать однозначный вывод, что это было, так, что у любителей пришельцев появились все шансы на встречу с неземной цивилизацией где-нибудь под Самаркандом или в Ферганской долине.

От себя отметим, что 5 октября в 11.55 с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-19" и экипажем длительной экспедиции МКС-66. Возможно, что увиденный объекты, это части ракеты-носителя.

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URL: https://www.vb.kg/407515
Теги:
Узбекистан, Академия наук
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