В Бишкеке работают три больницы для больных COVID-19

В Бишкеке на сегодняшний день работают три больницы для приема с COVID-19:

Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ);

Национальный хирургический центр (НХЦ);

Клинический родильный дом №2 (УКРД№2).

Об этом сегодня, 6 октября, выступая на брифинге в республиканском штабе по борьбе с COVID сообщила заведующая амбулаторно-диагностического отделения РКИБ Нургул Молдалиева.

"В нашей больнице работают четыре бригады по шесть часов. Для медицинских работников подготовлено общежитие. С первых дней организован Call- центр РКИБ с городским номером 0312 59-01-54, где работают мед персонал и является информационным блоком для граждан по COVID-19 и другим инфекционным болезням, куда могут обратиться родственники пациентов", - сообщила Молдалиева.