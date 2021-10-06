Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили Тайвань

Президент США Джо Байден сообщил, что обсудил с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином Тайвань.

"Я говорил с Си [Цзиньпином] о Тайване. Мы согласны, мы будем соблюдать соглашение по Тайваню. Мы на этом стоим, и я дал понять, что я не думаю, что нам нужно заняться чем-либо, кроме как соблюдать соглашение", сказал Байден, комментируя предполагаемые полеты военно-воздушных сил Китая в зоне воздушной ответственности Тайваня. Эти полеты власти США и Тайваня назвали провокационными.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Официальные отношения между Пекином и его островной провинцией Тайвань прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань и создали новое государство.

Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают демократические власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

Китай всегда считал Тайвань своей территорией. США в 1979 году признали существование одного Китая. В том же году американский Конгресс принял Закон об отношениях с Тайванем, в котором определены недипломатические отношения Вашингтона и Тайбэя. В нем, в частности, говорится, что США будут "рассматривать любые усилия по определению будущего Тайваня другими средствами, помимо мирных (...), как угрозу миру и безопасности в районе западной части Тихого океана и вызывающие серьезную озабоченность Соединенных Штатов".

СМИ отмечают, что в настоящее время ситуация в районе Тайваньского пролива является самой напряженной за последние 40 лет. 4 октября в зоне ПВО Тайваня в понедельник были отмечены пролеты 56 самолетов ВВС КНР. Всего, отмечается в сообщениях, за последние четыре дня зафиксированы пролеты через зону 148 военных самолетов материкового Китая.

Эти действия ВВС КНР подрывают региональный мир, заявил глава кабинета тайваньской администрации Су Чжэньчан.

Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил в воскресенье минувшей недели: "Соединенные Штаты очень обеспокоены провокационной военной деятельностью Китайской Народной Республики вблизи Тайваня, которая дестабилизирует ситуацию, чревата просчетами и подрывает региональный мир и стабильность".

Глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн накануне заявил, что Пекин не отказался от намерений решить тайванский вопрос военной силой. "К 2025 году Китай будет полностью готов к полномасштабному вторжению на Тайвань", - сказал он законодателям при рассмотрении вопроса о военном бюджете страны.

Источник: rus.ozodi.org