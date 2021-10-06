Кыргызстанец в Москве получил ножевое ранение

Правоохранительными органами Москвы начато расследование по факту ранения, полученного 30-летним гражданином Кыргызстана. Об этом проинформировали в посольстве КР в РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный на улице выстрелил в живот уроженцу Кыргызстана, проживающему в Подмосковье, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщение об огнестрельном ранении кыргызстанца, уточнили в посольстве КР, поступило в службу "02 вечером 3 октября. Однако в дальнейшем информация о таком ранении не подтвердилась. По имеющимся данным, в ходе застолья произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в результате которой 30-летний гражданин КР получил удар ножом.

Пострадавшего госпитализирован в ГКБ НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского. Ему диагностировали ранение грудной клетки.

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами РФ проводится расследование. Подозреваемый в совершении преступления задержан, ведутся следственные мероприятия, сообщили в посольстве.