Кыргызстанцы участвуют в конкурсе имени главы МИД СССР

Форум финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени Андрея Громыко состоится 6-9 октября в Москве. Участие в нем принимают представители одиннадцати стран, включая Кыргызстан.

Андрей Громыко – известный советский партийно-государственный деятель и дипломат, в 1957-1985 годах - министр иностранных дел СССР, в 1985-1988 годах - председатель Президиума Верховного Совета СССР. За твердость в отстаивании позиции, неуступчивость при переговорах западная пресса прозвала его "господин "Нет".

Организаторами такого конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических исследований (АВИ) имени А.Громыко, Академия управления при президенте Республики Беларусь и Институт Европы РАН. Проект реализуется с использованием гранта Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. Получил положительную оценку председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который является почётным председателем Попечительского совета АВИ.

Конкурс проводится ежегодно с 2018 года и за это время объединил более 1100 участников из стран СНГ - студентов, молодых ученых, дипломатов, журналистов, лидеров общественных организаций и бизнеса. Его цель – популяризация исследований, посвященных интеграционным процессам на евразийском пространстве, международным отношениям и исторической памяти, расширение диалога молодых исследователей и дипломатов, активизацию взаимодействия научно-исследовательских и образовательных учреждений стран СНГ и ЕАЭС.

Впервые такой конкурс организовывался в 2018 году лишь для молодых специалистов Союзного государства – России и Беларуси. Однако данный опыт был признан успешным, а его уровень в 2019-м решили поднять до СНГ. И в том же году его участниками уже стали молодые специалисты из Кыргызстана. В 2020 году конкурс был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и создания Организации Объединенных Наций, под уставом которой стоит подпись Громыко. В одной из специальных номинаций – "Наследие А.А. Громыко" – была отмечена работа координатора образовательных проектов Общественного фонда "Правовая инициатива Бишкек" Улара Касымбекова "Дипломатическое наследие А.А. Громыко и ее влияние на кыргызскую дипломатию"

В текущем году, как сообщается, к участию в конкурсе допущено рекордное количество работ – 472 – от 513 молодых ученых и специалистов из одиннадцати стран СНГ. Жюри конкурса, в состав которого вошли более 30 экспертов из шести государств Содружества, отобрало 60 финалистов, которые подготовили лучшие исследования на темы дипломатии, евразийской интеграции и исторической памяти.

Участников конкурса ждет обширная программа: работа в научных секциях, участие в мастер-классах ведущих ученых и практиков международных отношений. Финалисты конкурса посетят институты Российской академии наук, МГИМО, Музей Великой Победы.