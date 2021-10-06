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700 деревьев прошли электронную инвентаризацию

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- Айжан Мамбеталиева
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Горожане помогают муниципалитету в учете зеленых насаждений. Первая смена волонтеров за две недели занесла в базу данных около 700 деревьев. Из них 378 "зеленых жителей", находившихся на балансе предприятия Бишкекзеленхоз.

За помощь и усердный труд главный агроном предприятия Ж. Жумалиев выразил благодарность и вручил им благодарственные письма.

Впервые электронную инвентаризацию начали проводить в Дубовом парке, учету подверглись первые сто дубов. Весь процесс проходил под руководством координатора ОФ "Арча" и главного агронома предприятия.

Теперь у 700 зеленых жителей города появились "медицинские карточки", в которые внеслись данные о количестве, геолокации, видах и состоянии деревьев. Благодаря этой программе сотрудники Бишкезеленхоза в последующем смогут заблаговременно вычислить сумму средств необходимых для их ухода и лечения.


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URL: https://www.vb.kg/407526
Теги:
мэрия, Бишкекзеленхоз
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