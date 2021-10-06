Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.00

В Кыргызстане определили лучшего учителя и воспитателя 2021 года

1179  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане лучшим учителем 2021 года признан Илгиз Шамырзаев - учитель кыргызского языка и литературы школы-лицея "Кыргызско-турецкая дружба" из Оша. А лучшим педагогом детского сада - Маргарита Нагаева - воспитатель детского сада № 61 "Ак Каркыра" тоже из Оша.

В Бишкеке завершился республиканский конкурса "Лучший воспитатель года" и "Лучший учитель года". Вчера, 5 сентября, в Бишкеке состоялась церемония награждения призеров и победителей со всех районов республики.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки, помимо медали и диплома, победителей наградили сертификатами на 100 тысяч сомов на приобретение компьютера или бытовой техники, и поездкой в пансионат на Иссык-Куль.

Второе место среди учителей заняла Бактыгүл Сагыналы кызы - учитель математики школы-гимназии № 5 Лейлекского района Баткенской области. Третье место присудили Гүлзат Жапаровой - учителю начальных классов бишкекской средней школы № 57.

В номинации педагогов детских садов второе место присудили Сюите Басылбековой - воспитателю детского сада № 16 "Иман" города Нарын. А третье место Любови Саратовой из детского сада "Наристе" Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области.

За второе место вручали сертификаты на 80 тысяч сомов, а за третье 60 тысяч сомов также на покупку компьютера или другой бытовой техники, и поездку на Иссык-Куль.

На первом этапе учителей и воспитателей определяли в областях и предлагали по одному победителю на республиканский этап.

В последнем этапе конкурсантам надо было показать презентацию педагогической практики, ответить на вопросы членов жюри, показать мастер-класс и выполнить конкурсное задание.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407527
Теги:
Министерство образования, образование, учитель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  