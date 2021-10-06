В Кыргызстане определили лучшего учителя и воспитателя 2021 года

В Кыргызстане лучшим учителем 2021 года признан Илгиз Шамырзаев - учитель кыргызского языка и литературы школы-лицея "Кыргызско-турецкая дружба" из Оша. А лучшим педагогом детского сада - Маргарита Нагаева - воспитатель детского сада № 61 "Ак Каркыра" тоже из Оша.

В Бишкеке завершился республиканский конкурса "Лучший воспитатель года" и "Лучший учитель года". Вчера, 5 сентября, в Бишкеке состоялась церемония награждения призеров и победителей со всех районов республики.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки, помимо медали и диплома, победителей наградили сертификатами на 100 тысяч сомов на приобретение компьютера или бытовой техники, и поездкой в пансионат на Иссык-Куль.

Второе место среди учителей заняла Бактыгүл Сагыналы кызы - учитель математики школы-гимназии № 5 Лейлекского района Баткенской области. Третье место присудили Гүлзат Жапаровой - учителю начальных классов бишкекской средней школы № 57.

В номинации педагогов детских садов второе место присудили Сюите Басылбековой - воспитателю детского сада № 16 "Иман" города Нарын. А третье место Любови Саратовой из детского сада "Наристе" Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области.

За второе место вручали сертификаты на 80 тысяч сомов, а за третье 60 тысяч сомов также на покупку компьютера или другой бытовой техники, и поездку на Иссык-Куль.

На первом этапе учителей и воспитателей определяли в областях и предлагали по одному победителю на республиканский этап.

В последнем этапе конкурсантам надо было показать презентацию педагогической практики, ответить на вопросы членов жюри, показать мастер-класс и выполнить конкурсное задание.