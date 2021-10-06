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В Бишкеке малоимущим дадут деньги на покупку угля

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке на отопительный период 2021-2022 года планируется заготовить 123 тысячи тонн угля для населения. Сообщает пресс-служба мэрии.

Заготовка угля населением началась по графику с июля 2021 года. По состоянию на 1 октября 2021 года населением заготовлено 55,9 тысяч тонн угля, что составляет 45 процентов от годового плана.

Льготной категории горожан выплачивается денежная компенсация, которая предусмотрена для 4 тысячи 105 семей на сумму 21,45 миллиона сомов. Компенсацию уже получили 3 тысячи 672 семей на сумму 18,47 миллионов сомов, что составляет 89 процентов.

Сообщается, что на территории Бишкека работает шесть топливных баз и семь стационарных пунктов. Скоро откроется порядка 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.

В Ленинском районе расположено четыре топливные базы:

- ОсОО "Ак-Жол" (ул. Мурманская №1а), реализуют уголь Шабыркуль, стоимость за тонну 4500 сомов ;

- ОсОО "Торг-Синтез" "Кара-Жыра" (ул. Мурманская №59а), реализуют уголь "Кара-Жыра", стоимость 4500 сомов за тонну;

- ОсОО "Береке" (ул. Мурманская №259), здесь можно заготовить уголь "Кара-Кече", цена за тонну – 4400 сомов;

- ОсОО "Беш-Сары" (ул. Мурманская №186), у горожан есть возможность запастись углем "Кара-Кече", цена за тонну – 4400 сомов.

В Октябрьском районе:

ОсОО "Торг-Синтез" (жилмассив "Токольдош", на станции "Аламедин") реализует уголь "Кара-Жыра", 1 тонна обойдётся в 4500 сомов.

В Свердловском районе:

В ОсОО "Восход и К" (ул. Достоевского №1) можно приобрести уголь "Шабыркуль" по цене 4500 за тонну.

В стационарных точках по продаже угля, твердое топливо реализуют мешками. Горожане могут купить мешок угля "Кара-Кече" от 200 до 280 сомов.

В Ленинском районе:

- ул. Пушкина №182;

- ул. Гагарина №67;

- переулок Баррикадный №2.

В Свердловском районе:

- жилой массив "Учкун";

- пересечение улиц Саадаева и Орозбекова;

- жилой массив "Келечек";

- жилой массив "Ак-Бата".


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URL: https://www.vb.kg/407533
Теги:
уголь, Бишкек
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