Всем горожанам в дома тепло поступит до вечера 7 октября

Согласно распоряжению мэрии Бишкека, подписанному градоначальником Айбеком Джунушалиевым, отопительный сезон в столице начался ночью, 5 октября.

По данным гидрометцентра в период с 3 октября наблюдается понижение температуры, которая на протяжении последних дней держится ниже +8 ℃. Начало отопительного периода определяется при понижении средней температуры воздуха +8 ℃ в течение 5 суток подряд.

Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" уже завершило подключать к системе отопления медицинские учреждения, детские сады и школы. Отопление поступило и в 515 жилых домов из 620, в 5 высших учебных заведений из 8. Все абоненты коммунального предприятия будут обеспечены теплом до вечера, 7 октября.

Как сообщают в ОАО "Бишкектеплосеть", по состоянию на 13 часов 6 октября, к центральному теплоснабжению подключено 1348 жилых дома, 38 медицинских учреждений,57 дошкольных учреждений. Всего к системе центрального теплоснабжения подключено 67 процентов абонентов предприятия.

В муниципалитете уточняют, что горячую воду и тепло в дома бишкекчан подают две организации: ОАО "Бишкектеплосеть" – дочерняя компания Национального энергохолдинга. Коммунальное предприятие "Бишкектепоэнерго" – это структурное подразделение мэрии, обеспечивающее теплом те части города, куда не доходят магистральные трубопроводы ОАО "Бишкектеплосеть".

Соответственно, мэрия города Бишкек обеспечивает горячей водой 620 жилых домов от коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго". Общее количество абонентов, которые получают услуги коммунального предприятия составляет 33 тысячи 189 человек. Также 12 объектов здравоохранения, 41 общеобразовательная школа, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятием обслуживается западная часть города: микрорайон Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин.

Мэрия Бишкека просит горожан по всем вопросам, касающимся отопления обращаться по телефонам горячей линии:

Номера телефонов ОАО "Бишкектеплосеть":

- (0312) 61-11-69 или 1980 – колл-центр ОАО "Бишкектеплосеть";

- (0312) 56-85-58 – диспетчерская служба;

- 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального район;

- 51-06-22, 21-74-06 – дежурные инженеры Южного района по подключению жилых домов.

Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго":

-0312 21-28-44; 0312 21-29-06 – диспетчерская служба, которая принимает заявки с 8:00 до 17:00 часов;

- 0312 21-29-06 – круглосуточная диспетчерская;

- 0701 777-110 – What'sApp-канал предприятия.