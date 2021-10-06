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Энергозатратные предприятия Европы останавливают из-за цен на газ

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- Алина Мамаева
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Все больше энергозатратных промышленных предприятий Европы вынуждены останавливать свою работу из-за роста цен на электроэнергию и газ до рекордных уровней почти каждый день, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Германский производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, который потребляет 640 гигаватт-часов природного газа в год - объем, необходимый для обеспечения примерно 50 тысяч домохозяйств, во вторник объявил, что сократит производство на 20 процентов из-за растущих цен на газ.

"Больше нет смысла производить аммиак при таком уровне цен. Нам грозит полная остановка производства, если правительство не вмешается", - прокомментировал решение гендиректор компании Петр Цингр.

В тот же день в Великобритании объединение, включающее энергозатратные производства - Energy Intensive Users Group (EIUG), обратилось попросило правительство принять чрезвычайные меры для нивелирования растущих цен. В противном случае предприятиям придется закрыться уже этой зимой, предупредили представители EIUG.

В прошлом месяце американский производитель удобрений CF Industries Holding Inc. остановил работу на двух заводах в Великобритании, сославшись на высокие цены на газ. Австрийская и норвежская химические компании Borealis AG и Yara International ASA также приняли решение сократить объемы выпуска.

Остановка и сокращение промпроизводства могут подорвать экономический рост и значительно сократить рабочие места. Закрытие предприятий химической отрасли окажет влияние и на другие сектора промышленности - на сельское хозяйство, например, что увеличит давление на ценообразование и приведет к ускорению инфляции.

Ситуация может усугубиться, если кризис перейдет от ценового шока к дефициту. Тогда еще большему количеству предприятий придется закрыться, отмечает агентство.

Крупнейшая германская компания по производству аммиака BASF SE уже начала готовиться к потенциальному дефициту. В компании сообщили, что она заключила долгосрочные контракты с рядом поставщиков газа, чтобы избежать проблем с поставками и сократила производство аммиака.


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URL: https://www.vb.kg/407542
Теги:
газ, Европа, цены, экономика
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