В ЕАЭС устраняются барьеры на внутреннем рынке

Совет Евразийской экономической комиссии, очередное заседание которого прошло 5 октября в Москве, утвердил дорожную карту по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Документ, рассчитанный до декабря 2022 года включительно, содержит 35 мероприятий.

Как отмечал недавно министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, по итогам пандемийного года (по состоянию на конец 2020 года) в Реестре препятствий было зафиксировано 12 барьеров, 11 изъятий и 35 ограничений. Кроме того, в период с 2016 года по 31 декабря 2020 года на внутреннем рынке Союза устранены 51 барьер и 3 препятствия с признаками барьера из квалифицированных ранее 63 барьеров. А за все время работы было устранено 81 процент от всех квалифицированных барьеров.

По информации ЕЭК, сделаны важные шаги в направлении обеспечения беспрепятственного функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Так, к сегодняшнему дню внесены изменения в методологию разделения препятствий на барьеры, изъятия и ограничения. И теперь четко регламентируется срок рассмотрения обращений, зафиксирован каждый этап квалификации проблемных вопросов с максимальным сокращением сроков по всем действиям. В данный момент ведется работа над перечнем изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021–2022 годах.

Кроме того, Коллегия ЕЭК по поручению Межправсовета ЕАЭС разрабатывает методику оценки влияния препятствий на взаимную торговлю. Данная методика является новым документом в сфере оценки влияния барьеров на взаимную торговлю. Решено не ограничиваться одним методом и подготовить их подборку.

В ходе заседания Совета ЕЭК принят и ряд других решений, имеющих значение для развития внутрисоюзных рынков.

В частности, положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе и на таможенной территории Союза дополнено нормой об использовании уполномоченными органами стран ЕАЭС ветеринарных сертификатов, оформленных в электронном виде, принят технический регламент "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", утверждены изменения в Единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭС, в техрегламент "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду".

Следующее заседание Совета ЕЭК запланировано на 29 октября.