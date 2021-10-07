Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.00

В ЕАЭС устраняются барьеры на внутреннем рынке

241  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совет Евразийской экономической комиссии, очередное заседание которого прошло 5 октября в Москве, утвердил дорожную карту по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Документ, рассчитанный до декабря 2022 года включительно, содержит 35 мероприятий.

Как отмечал недавно министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, по итогам пандемийного года (по состоянию на конец 2020 года) в Реестре препятствий было зафиксировано 12 барьеров, 11 изъятий и 35 ограничений. Кроме того, в период с 2016 года по 31 декабря 2020 года на внутреннем рынке Союза устранены 51 барьер и 3 препятствия с признаками барьера из квалифицированных ранее 63 барьеров. А за все время работы было устранено 81 процент от всех квалифицированных барьеров.

По информации ЕЭК, сделаны важные шаги в направлении обеспечения беспрепятственного функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Так, к сегодняшнему дню внесены изменения в методологию разделения препятствий на барьеры, изъятия и ограничения. И теперь четко регламентируется срок рассмотрения обращений, зафиксирован каждый этап квалификации проблемных вопросов с максимальным сокращением сроков по всем действиям. В данный момент ведется работа над перечнем изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021–2022 годах.

Кроме того, Коллегия ЕЭК по поручению Межправсовета ЕАЭС разрабатывает методику оценки влияния препятствий на взаимную торговлю. Данная методика является новым документом в сфере оценки влияния барьеров на взаимную торговлю. Решено не ограничиваться одним методом и подготовить их подборку.

В ходе заседания Совета ЕЭК принят и ряд других решений, имеющих значение для развития внутрисоюзных рынков.

В частности, положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе и на таможенной территории Союза дополнено нормой об использовании уполномоченными органами стран ЕАЭС ветеринарных сертификатов, оформленных в электронном виде, принят технический регламент "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", утверждены изменения в Единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭС, в техрегламент "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду".

Следующее заседание Совета ЕЭК запланировано на 29 октября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407543
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  