Омбудсмен КР встретился в ИВС с Курсаном Асановым и Максатом Касеновым

В Бишкеке сегодня, 6 октября, омбудсмен КР Токон Мамытов посетил изолятор временного содержания ГУВД Бишкека, где провел беседу с задержанными экс-заместителем министра МВД КР Курсаном Асановым и гражданским активистом Максатом Касеновым. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В ходе встречи с акыйкатчы Курсан Асанов сообщил, что он и его адвокат неоднократно ходатайствовали перед следствием о назначении и проведении технической экспертизы, опубликованной в СМИ республики и используемой в следствии в качестве основного вещественного доказательства, аудиозаписи его телефонного разговора с другим подозреваемым – А.А.Сарыбаевым.

"Касаясь обвинений, вменяемых ему правоохранительными органами, Курсан Асанов заявил, что не захватывал МВД КР, и что 6 октября 2020 года он пришел в здание МВД, где уже находились бывший министр внутренних дел, а также некоторые посторонние лица, однако тут же его вызвали в ГКНБ, куда он безотлагательно выехал. В ГКНБ КР находились Омурбек Суваналиев, Темир Сариев, Чолпон Джакупова и Артур Медетбеков.

Также он подчеркнул, что приступил к исполнению обязанностей только после получения письменного указания от заместителя Секретаря Совета Безопасности КР Омурбека Суваналиева. "Более того, – отметил экс-заместитель министра МВД КР – я был официально представлен коллективу МВД". В подтверждении своих слов Курсан Асанов предъявил копию письма совета безопасности о назначении его министром МВД КР, датированного 6 октября 2020 года, как раз во время октябрьских событий", -говорится в сообщении омбудсмена.

В разговоре омбудсмена с Максатом Касеновым, гражданский активист сообщил, что его задержали за инцидент, имевший место в 2017 году. "Уголовное дело тогда было прекращено за примирением сторон, и до настоящего времени никто не обращался с каким либо заявлением по тому уголовному делу. Почему возобновили дело четырехлетней давности мне не понятно. Возможно, это связано с его политической деятельностью и намерением участвовать в выборах депутатов ЖК КР", – сказал Максат Касенов.

По результатам сегодняшнего посещения ИВС ГУВД Бишкек акыйкатчы направил соответствующие письма в генеральную прокуратуру, ГКНБ, МВД и Верховный суд КР для разбирательства и принятия соответствующих мер по недопущению нарушений законодательства и прав человека.