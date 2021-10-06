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"Джамилю" Айтматова читали на немецком языке

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- Айжан Мамбеталиева
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В городе Моерс состоялась премьера музыкального чтения повести известного кыргызского писателя Чынгыза Айтматова – "Джамиля" на немецком языке. Данное музыкальное представление было организовано германским режиссером Конрад Гёке.

В организации музыкального чтения повести "Джамиля" приняли участие музыканты и артисты европейского уровня: преподаватель Детмольдской академии музыки и Амстердамской консерватории Марко Кассл, создавший музыкальные аранжировки фортепиано и аккордеона, итальянский бас-баритон, выпускник Феррарской консерватории Джулио Альвизе Казелли в роли Данияра, сопрано, выпускница Консерватории ArtEZ в Нидерландах Стелла Луиза Гёке в роли Джамили, германский актер и рассказчик Феликс Банхольцер, выступавший в роли молодого Саида как рассказчика, а также пианистка из Казахстана, проживающая в городе Моерс Гульназ Аймакова.

Перед зрителями музыкального представления было зачитано послание Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызстана в ФРГ Эрлана Абдылдаева, в котором была отмечена значимость и особая роль произведений известного кыргызского писателя в мировой культуре.

Произведения Чингиза Айтматова переведены на разные языки мира, в том числе на немецкий язык. В Германии с особой симпатией относятся к произведениям Чингиза Айтматова, ставшие достоянием не только кыргызского народа, но и всего человечества.

Премьера музыкального чтения повести "Джамиля" нашла положительные отклики от зрителей и была широкого освещена в СМИ и социальных сетях в Германии. Планируется показ данного представления в других городах Германии. Фотографии с музыкального вечера были предоставлены фотографом Клаусом Диекером.


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URL: https://www.vb.kg/407548
Теги:
Германия, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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