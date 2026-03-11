Двух парней похитили, избили и убили. Задержаны подозреваемые

7 марта в поле недалеко от села Ак-Торпок обнаружили тела двух мужчин со следами насильственной смерти.

По данным ГУВД Чуйской области, тела нашли на краю пахотного поля примерно в 200 метрах к западу от участка между селами Петровка и Ак-Торпок на 48-м километре автодороги Бишкек-Ош.

Погибшими оказались Д.Д., 1999 года рождения, и К.Б., 2003 года рождения. Установлено, что Д.Д. с 1 марта 2026 года числился без вести пропавшим в УВД Ленинского района Бишкека.

По данному факту следственной службой ГУВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) УК Кыргызской Республики.

Сотрудники милиции установили подозреваемых. Ими оказались К.О., 2001 года рождения, С.Б., 2007 года рождения, М.Б., 2005 года рождения и С.У., 2006 года рождения.

Трое подозреваемых - С.Б., М.Б. и С.У. - были задержаны на территории Кадамжайского района Баткенской области и доставлены в Чуйскую область и водворили в ИВС. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Основной подозреваемый К.О. некоторое время находился в розыске. 9 марта 2026 года его задержали в Ошской области и также водворили в изолятор временного содержания.

По версии следствия, 25 февраля подозреваемые обманом привезли потерпевших Б.К. и его знакомого Д.Д. в арендованную квартиру в Бишкеке. Там их избили и отобрали деньги и мобильные телефоны iPhone 13 и iPhone 15, которые позже продали в торговых центрах "ЦУМ" и "Берекет Гранд".

После этого потерпевших удерживали в квартире без еды. В ночь на 26 февраля около 00:30 им связали руки скотчем, завязали глаза и вывезли на арендованном автомобиле Hyundai Sonata по автодороге Бишкек-Ош.

На участке между селами Петровка и Ак-Торпок подозреваемые вывели потерпевших в поле, где, жестоко избили и задушили их. После этого тела перенесли вглубь поля и скрылись.

По дороге подозреваемые выбросили одежду и обувь потерпевших на обочине трассы в районе сел Ак-Торпок и Бекитай.

28 февраля, пытаясь скрыться, подозреваемые уехали в село Алга Кадамжайского района Баткенской области.

Во время обыска в доме подозреваемого М.Б. в селе Алга милиционеры обнаружили поддельное служебное удостоверение ГКНБ на имя разыскиваемого К.О., а также форменную одежду с погонами в звании лейтенанта милиции.

Расследование продолжается.