По факту вымогательства взятки задержан сотрудник УВД Оша

ГКНБ КР начато досудебное производство зарегистрированное в АИС ЕРПП по статье 326 часть 1 (Вымогательство взятки) УК КР по факту вымогательства взятки сотрудниками УВД Оша, за прекращение уголовного дела по факту мошенничества.

4 октября 2021 года в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с СВР УВД Оша при получении взятки задержан с поличным участковый ГОМ №5 УВД Оша лейтенант милиции "А.Т.". Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других причастных к преступлению лиц.