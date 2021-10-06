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По факту вымогательства взятки задержан сотрудник УВД Оша

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- Айжан Мамбеталиева
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ГКНБ КР начато досудебное производство зарегистрированное в АИС ЕРПП по статье 326 часть 1 (Вымогательство взятки) УК КР по факту вымогательства взятки сотрудниками УВД Оша, за прекращение уголовного дела по факту мошенничества.

4 октября 2021 года в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с СВР УВД Оша при получении взятки задержан с поличным участковый ГОМ №5 УВД Оша лейтенант милиции "А.Т.". Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других причастных к преступлению лиц.


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URL: https://www.vb.kg/407550
Теги:
вымогательство, мошенничество, Ош, Ошская область, уголовное дело, ГКНБ
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