Цена на энергетический уголь в Европе обновила рекорд

Цена на энергетический уголь в Европе обновила исторический рекорд, превысив 300 долларов за тонну, сообщило международное агентство Argus.

Стоимость сырья выросла сразу на 40 долларов.

Как передавало агентство 4 октября, цена угля на прошлой неделе достигла самого высокого уровня как минимум за 20 лет.

Его стоимость растет на фоне общего удорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона. Основной поставщик угля в Европу - Россия.

Также, по данным Argus, цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье впервые с октября 2018 года поднялась выше 80 долларов за баррель.

Кроме того, высокую волатильность показывают фьючерсные газовые котировки. Так, по данным торгов на ICE Futures, стоимость ноябрьского контракта по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду впервые в истории превысила 1900 долларов за тысячу кубометров и достигла 1937 долларов. Однако затем цена растеряла весь рост, падая в моменте до 1325, что ниже уровня вторника почти на пять процентов.

Источник: РИА новости