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Кыргызстанцы участвуют в международной олимпиаде по финбезопасности

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- Евгений Денисенко
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В Сочи, в федеральном центре "Сириус" с 3 по 9 октября проходит Международная олимпиада по финансовой безопасности. Как сообщили в в Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), олимпиада направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности к безопасности государства.

На открытии олимпиады было зачитано приветствие президента РФ Владимира Путина, который отметил ее значение как части "востребованной, многогранной работы", направленной " на повышение информационной, финансовой, правовой грамотности подрастающего поколения, профилактику преступности и экстремизма". "Эти задачи имеют важнейшее значение для обеспечения безопасности, эффективной защиты законных прав граждан, и потому ваш проект получил поддержку отечественных, зарубежных, международных профильных организаций, привлёк большой экспертный, общественный интерес", - подчеркнул российский лидер.

Свою поддержку участникам олимпиады выразили представили авторитетных международных организаций: директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ).

В ходе первого этапа олимпиады, который состоялся на площадках Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, были отобраны 500 школьников и студентов из России и стран Содружества Независимых Государств.

"В финал олимпиады вышли 500 человек. Из них 440 российских школьников и студентов и 60 студентов из вузов стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Принято решение, что победители олимпиады получат дополнительные возможности при поступлении в вузы. Например, школьники смогут без вступительных испытаний поступить на бюджет по программам бакалавриата и специалитета. А студенты без экзаменов смогут поступить на бюджет в магистратуру или аспирантуру в вузы - участники Международного сетевого института", - рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В программу олимпиады включены встречи с приглашенными экспертами, спортивные мероприятия, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты, творческие встречи, панельные дискуссии по темам "Безопасность личности", "Финансовая разведка как инструмент обеспечения финансовой безопасности в школах, вузах", "Финансовая безопасность через банковский сектор", "Карьера в области финансовой безопасности", "Невидимая работа с ощутимым результатом", "Что необходимо, чтобы быть финансовым разведчиком" и другие.

Тема олимпиады стала ключевой и на прошедшем в эти же дни в Сочи внеочередном заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ. В нем приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, помощник президента РФ по вопросам государственной службы и кадровой политики Анатолий Серышев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

Участники заседания обсудили тематику создания сервисной научно-образовательной платформы Международной олимпиады по финансовой безопасности и ознакомились с обзором современных решений сервисных платформ. Также была поддержана инициатива Российской Федерации о придании этой олимпиаде статуса ежегодной. Это нужно, как отмечается, для привлечения внимания талантливой молодежи к ключевым аспектам финансовой безопасности и работе в органах (подразделениях) стран СНГ, входящих в их национальные антиотмывочные системы.


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URL: https://www.vb.kg/407557
Теги:
Кыргызстан
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