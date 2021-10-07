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Где расположены треноги "Автопатруль Радар II" в Бишкеке и Чуйской области

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке и в Чуйской области установлены 20 передвижных аппаратно-программных комплексов для контроля за дорожным движением "Автопатруль Радар II". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

В рамках первого компонента "Безопасный город" передвижные аппаратно-программные комплексы оказывают эффективную помощь сотрудникам ГУОБДД в обеспечении безопасности дорожного движения.

Каждые два месяца ГУОБДД меняет место дислокации, перемещаясь на наиболее интенсивные и аварийные участки дорог. Передвижные комплексы работают с 7.00 до 20.00 часов. С дислокацией передвижных комплексов можно ознакомиться на официальном сайте ГУОБДД МВД КР.

Передвижные АПК автоматически фиксируют правонарушение – это превышение скорости. Приборы передают сообщение с фото фрагментом в Центр мониторинга ГУОББД и далее постановление об административном правонарушении направляется по месту регистрации собственника автомобиля.

Проверить полученный штраф и просмотреть фото и видео своих нарушений можно через сервис Carcheck.

Дислокация передвижных АПК на территории Бишкека до 30 октября.

(время выставления с 07.00 до 20.00 часов)

  1. - г.Бишкек ул.Боталиева №242 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 60 км);
  2. - ж/м Арча-Бешик – ул.Садырбаева (фиксирует выезд на встречную полосу и превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  3. ж/м Ак-Орго – ул.Барпы-.Алыкулова (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  4. ул.Профсоюзная (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  5. ул.Л.Толстого (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  6. ул.Жибек Жолу № 291 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 40 км);
  7. ул.Жибек Жолу № 71 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  8. жил городок Совмин ул. Б.Баатыра №14 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  9. ул.Ахунбаева-Копуро базар (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  10. ул.Кожобергенова (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  11. ж/м Ак-Ордо – ул.Гагарина на пересечении ул. Курсант (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  12. ж/м Көк-Жар ул. Достоевского на пересечении ул. Улан и №334 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  13. ул. Ауэзова №41 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  14. ул. Т. Молдо №273 и №249 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  15. ул. Куюкова № 42а магазин "Мин-Туркун" (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  16. ул. Масалиева на пересечении ул. Бакаева (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  17. ул. М. Фрунзе №83 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км).

АПК на территории Чуйской области до 30 октября.

(время выставления с 07.00 до 20.00 часов).

  1. Объездная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 11,00 км до 88,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 90 км);
  2. с.Лебединовка пр. Ленина (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км, выезд на встречную полосу);
  3. Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 6,600 км до 33,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 60 км);
  4. Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 35,600 до 39,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 70 км);
  5. Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 41,00 до 66,800 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 60 км);
  6. Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - 71,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 90 км);
  7. Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 74,700 до 100,500 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 60 км);
  8. Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 106,00 до 108,500 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 90 км);
  9. А/д "Бишкек-Кордай" - от 6,400 км до 14,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 60 км);
  10. А/д "Бишкек-Кунтуу-Шалта" - от 5,00 до 17,500 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 90 км);
  11. А/д "Бишкек-Ош" - от 10,100 км до 13,600 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  12. А/д "Алмата-Бишкек-Ташкент" - 251 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  13. А/д "Петровка-источник Нарзан" - от 7 км до 14 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  14. А/д "Кепер-Арык-Сосновка" - с.Кызыл-Дыйкан (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  15. А/д "Бишкек-природный парк "Ала-Арча" - с.Кашка-Суу (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  16. А/д "Лебединовка-Объездная-ГЭС 5"
  17. с.Биримдик кут (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  18. А/д "Бишкек-Чалдовар" - 71 км (фиксирует превышение скорости - 90 км);
  19. с.Нижняя Ала-Арча - с. Нижняя Ала-Арча ул.Киргизская (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
  20. А/д "Бишкек-Аэропорт Манас" - 19,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км).


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URL: https://www.vb.kg/407562
Теги:
Чуйская область, Бишкек, Безопасный город
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