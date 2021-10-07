Где расположены треноги "Автопатруль Радар II" в Бишкеке и Чуйской области

В Бишкеке и в Чуйской области установлены 20 передвижных аппаратно-программных комплексов для контроля за дорожным движением "Автопатруль Радар II". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.
В рамках первого компонента "Безопасный город" передвижные аппаратно-программные комплексы оказывают эффективную помощь сотрудникам ГУОБДД в обеспечении безопасности дорожного движения.
Каждые два месяца ГУОБДД меняет место дислокации, перемещаясь на наиболее интенсивные и аварийные участки дорог. Передвижные комплексы работают с 7.00 до 20.00 часов. С дислокацией передвижных комплексов можно ознакомиться на официальном сайте ГУОБДД МВД КР.
Передвижные АПК автоматически фиксируют правонарушение – это превышение скорости. Приборы передают сообщение с фото фрагментом в Центр мониторинга ГУОББД и далее постановление об административном правонарушении направляется по месту регистрации собственника автомобиля.
Проверить полученный штраф и просмотреть фото и видео своих нарушений можно через сервис Carcheck.
Дислокация передвижных АПК на территории Бишкека до 30 октября.
(время выставления с 07.00 до 20.00 часов)
- - г.Бишкек ул.Боталиева №242 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 60 км);
- - ж/м Арча-Бешик – ул.Садырбаева (фиксирует выезд на встречную полосу и превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ж/м Ак-Орго – ул.Барпы-.Алыкулова (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ул.Профсоюзная (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ул.Л.Толстого (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ул.Жибек Жолу № 291 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 40 км);
- ул.Жибек Жолу № 71 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- жил городок Совмин ул. Б.Баатыра №14 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ул.Ахунбаева-Копуро базар (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ул.Кожобергенова (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ж/м Ак-Ордо – ул.Гагарина на пересечении ул. Курсант (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ж/м Көк-Жар ул. Достоевского на пересечении ул. Улан и №334 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ул. Ауэзова №41 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ул. Т. Молдо №273 и №249 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ул. Куюкова № 42а магазин "Мин-Туркун" (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ул. Масалиева на пересечении ул. Бакаева (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- ул. М. Фрунзе №83 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км).
АПК на территории Чуйской области до 30 октября.
(время выставления с 07.00 до 20.00 часов).
- Объездная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 11,00 км до 88,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 90 км);
- с.Лебединовка пр. Ленина (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км, выезд на встречную полосу);
- Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 6,600 км до 33,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 60 км);
- Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 35,600 до 39,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 70 км);
- Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 41,00 до 66,800 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 60 км);
- Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - 71,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 90 км);
- Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 74,700 до 100,500 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 60 км);
- Основная, а/д "Бишкек-Нарын-Торугарт" - от 106,00 до 108,500 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 90 км);
- А/д "Бишкек-Кордай" - от 6,400 км до 14,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 60 км);
- А/д "Бишкек-Кунтуу-Шалта" - от 5,00 до 17,500 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 90 км);
- А/д "Бишкек-Ош" - от 10,100 км до 13,600 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- А/д "Алмата-Бишкек-Ташкент" - 251 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- А/д "Петровка-источник Нарзан" - от 7 км до 14 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- А/д "Кепер-Арык-Сосновка" - с.Кызыл-Дыйкан (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- А/д "Бишкек-природный парк "Ала-Арча" - с.Кашка-Суу (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- А/д "Лебединовка-Объездная-ГЭС 5"
- с.Биримдик кут (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- А/д "Бишкек-Чалдовар" - 71 км (фиксирует превышение скорости - 90 км);
- с.Нижняя Ала-Арча - с. Нижняя Ала-Арча ул.Киргизская (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км);
- А/д "Бишкек-Аэропорт Манас" - 19,00 км (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км).