Где расположены треноги "Автопатруль Радар II" в Бишкеке и Чуйской области

В Бишкеке и в Чуйской области установлены 20 передвижных аппаратно-программных комплексов для контроля за дорожным движением "Автопатруль Радар II". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

В рамках первого компонента "Безопасный город" передвижные аппаратно-программные комплексы оказывают эффективную помощь сотрудникам ГУОБДД в обеспечении безопасности дорожного движения.

Каждые два месяца ГУОБДД меняет место дислокации, перемещаясь на наиболее интенсивные и аварийные участки дорог. Передвижные комплексы работают с 7.00 до 20.00 часов. С дислокацией передвижных комплексов можно ознакомиться на официальном сайте ГУОБДД МВД КР.

Передвижные АПК автоматически фиксируют правонарушение – это превышение скорости. Приборы передают сообщение с фото фрагментом в Центр мониторинга ГУОББД и далее постановление об административном правонарушении направляется по месту регистрации собственника автомобиля.

Проверить полученный штраф и просмотреть фото и видео своих нарушений можно через сервис Carcheck.

Дислокация передвижных АПК на территории Бишкека до 30 октября.

(время выставления с 07.00 до 20.00 часов)

- г.Бишкек ул.Боталиева №242 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость – 60 км); - ж/м Арча-Бешик – ул.Садырбаева (фиксирует выезд на встречную полосу и превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ж/м Ак-Орго – ул.Барпы-.Алыкулова (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ул.Профсоюзная (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ул.Л.Толстого (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ул.Жибек Жолу № 291 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 40 км); ул.Жибек Жолу № 71 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); жил городок Совмин ул. Б.Баатыра №14 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ул.Ахунбаева-Копуро базар (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ул.Кожобергенова (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ж/м Ак-Ордо – ул.Гагарина на пересечении ул. Курсант (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ж/м Көк-Жар ул. Достоевского на пересечении ул. Улан и №334 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ул. Ауэзова №41 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ул. Т. Молдо №273 и №249 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ул. Куюкова № 42а магазин "Мин-Туркун" (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ул. Масалиева на пересечении ул. Бакаева (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км); ул. М. Фрунзе №83 (фиксирует превышение скорости, разрешенная максимальная скорость - 60 км).

АПК на территории Чуйской области до 30 октября.

(время выставления с 07.00 до 20.00 часов).