В Кыргызстане на 7 октябре зарегистрировано 104 новых случая COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 69

Ош - 1

Чуйская область – 18

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область - 1

За весь период – 179 036.

Выздоровели за сутки 84 человека. Всего - 173 796.

За прошедшие сутки скончались - два человека, в штабе отмечают, что летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего – 2 614.

В стационарах на лечении находятся 45, а на амбулаторном 690 человека.