В Кыргызстане на 7 октябре зарегистрировано 104 новых случая COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 69
Ош - 1
Чуйская область – 18
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область - 1
За весь период – 179 036.
Выздоровели за сутки 84 человека. Всего - 173 796.
За прошедшие сутки скончались - два человека, в штабе отмечают, что летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего – 2 614.
В стационарах на лечении находятся 45, а на амбулаторном 690 человека.