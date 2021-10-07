Эльдар Таджибаев: 7 октября – Всемирный день действий за достойный труд!

Ежегодно, 7 октября, профсоюзы всей планеты отмечают Всемирный день действий за достойный труд. Об этом VB.KG рассказал Председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев.

Как отметил глава ЦК ГМПК, профсоюзы в настоящее время являются практически единственным институтом, защищающим законные права и интересы работающих граждан.

- Профсоюзы всего мира проводит различные акции – митинги, шествия, манифестации, другие коллективные действия, направляют государственным органам и работодателям обращения, требования обеспечения основополагающих социально-трудовых прав человека. Достойный труд – это труд, при котором обеспечивается стабильность и безопасность рабочих мест, а права трудящихся защищены. Такой труд приносит адекватный доход и обеспечивает социальную защищенность. Также достойный труд подразумевает достаточный труд в том смысле, что каждый индивид имеет полный и свободный доступ к возможностям зарабатывать и получать доход, - сказал Таджибаев.

Он напомнил, что нарушения трудовых прав работников в нашей республике допускаются, к сожалению, повсеместно.

Наиболее распространенными нарушениями норм трудового законодательства, по словам Эльдара Таджибаева, являются следующие:

- не заключение трудовых договоров – с каждым работником, независимо от формы собственности организации, должен быть заключен письменный трудовой договор, причем один экземпляр должен быть передан работнику,

- заключение срочных договоров с лицами, работа которых носит постоянный характер – в данном случае должны заключаться трудовые договоры на неопределенный срок,

- невыплата или несвоевременная выплата заработной платы – зарплата должна выплачиваться не реже, чем один раз в месяц и в полном объеме, за каждый день задержки работодателем выплачивается пеня в размере 0,15 % от суммы задолженности,

- ведение двойной бухгалтерии зачастую работникам выплачивается минимальная зарплата, официально, по ведомости, к примеру 5000 сомов, а основная сумма 20000 с. в конверте – это грубейшее нарушение,

- необеспечение средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, тогда как обеспечение СИЗ – это прямая обязанность работодателя,

- привлечение к сверхурочным работам без согласия работника и без дополнительной оплаты, невыплата пособий по временной нетрудоспособности (больничных), не предоставление отпусков и отпускных выплат, привлечение к дополнительным работам, не оговоренным в трудовых договорах, дискриминация со стороны работодателей и другие.

- При этом необходимо отметить, что работники, занятые в неформальном секторе экономике, ввиду отсутствия документального оформления трудовых отношений, замены трудовых отношений гражданско-правовыми, отсутствия в организациях профсоюзов, практически незащищены, и в любой момент могут остаться без работы и без компенсаций при потере рабочего места. А такая категория работающих граждан наиболее многочисленная. Более 70 % трудящихся Кыргызстана заняты именно в "теневом" секторе, - пояснил Эльдар Таджибаев.

Глава ЦК ГМПК отметил, что у каждого свой выбор – работать на тех условиях, которые навязаны работодателем, терпеть нарушения и дискриминацию со стороны руководителя, боясь потерять работу.

- Или знать свои права и добиваться их соблюдения, получать достойную заработную плату и социальные выплаты, быть юридически защищенным и иметь уверенность в будущем. Каждый выбирает сам! Профсоюзы – за достойный труд! – подчеркнул Эльдар Таджибаев.