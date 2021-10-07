Замминистра внутренних дел был в Таласе: проверял готовность к выборам

Заместитель министра внутренних дел, полковник милиции Октябрь Урмамбетов посетил Таласский, Кара-Бууринский, Бакай-Атинский, Манасский районы и Таласские городские отделения милиции.

Замглавы МВД проверил готовность личного состава к выполнению задач, провел строевой смотр подразделений, ознакомился с работой дежурных частей, осмотрел рабочие помещения и состояние изолятора временного содержания.

Октябрь Джолдошевич отметил необходимость постоянной работы над повышением знаний, квалификации сотрудников каждого райотдела милиции, повышение уровня доверия населения к органам внутренних дел. Кроме того, он изучил состояние здания РОВД и служебных автомобилей.

В ходе встречи с личным составом замминистра сообщил, что руководство МВД в настоящее время предпринимает активные меры по повышению социального статуса сотрудников милиции. Дал ряд поручений, которые предстоит выполнить правоохранительным органам, в том числе по обеспечению общественного порядка и безопасности при подготовке и проведении предстоящих парламентских выборов.

По его словам, основными требованиями является:

- принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности на

избирательных участках;

- совершенствование оперативной деятельности, повышение эффективности

борьбы с преступностью;

- принятие мер по предупреждению экстремизма;

- качественная профилактика преступлений и правонарушений;

- обеспечение правопорядка и безопасности на отведенной территории;

- улучшение взаимодействия милиции с населением;

- поддержание закона и порядка;

- повышение профессионального уровня личного состава.

При этом Октябрь Урмамбетов подчеркнул необходимость организации профилактической работы по предотвращению распространения COVID-19? а также соблюдения правил индивидуальной защиты сотрудников. Он также отметил, что работа уполномоченных инспекторов милиции по предупреждению преступности, имеет важное значение для полноценного решения вопросов населения на обслуживаемых территориях и принятия мер по оперативному решению правовых и социальных проблем.

Вместе с тем, поручил службе внутренних расследований РОВД знакомиться с морально-психологическим состоянием сотрудников милиции, оказывать помощь в случае необходимости и при этом принимать строгие меры в случае неправомерных действий.