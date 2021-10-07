Врачей-кыргызстанцев в РФ отметили грамотами Минздрава КР

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат встретилась с представителями сообщества медиков-кыргызстанцев в России. И вручила им почетные грамоты, а также нагрудные значки "Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери" Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Посол выразила благодарность этим специалистам и их коллегам в Российской Федерации за их вклад в борьбу против коронавирусной инфекции.

Как рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, в российской столице уже в течение ряда лет действует Ассоциации медицинских работников. Сегодня она объединяет около четырех десятков лечебных учреждений, которые возглавляют и в которых работают выходцы из Кыргызстана. В основном, речь идет о многопрофильные центрах, в которых врачебные услуги могут получить уроженцы не только этой республики, но и России, других стран.

Большая дополнительная нагрузка легла на персонал таких лечебниц с началом пандемии коронавируса. Врачи-кыргызстанцы консультировали соотечественников, оказывали им, по мере возможностей и практическую помощь. Для этого во взаимодействии с посольством был организован специальный колл-центр, который продолжает действовать и сегодня. Представители ассоциации продолжают активную разъяснительную, профилактическую работу среди кыргызских трудовых мигрантов и других выходцев из Кыргызстана в России.

Кроме того, некоторые медики-кыргызстанцы в минувшем году отправились из Москвы на родину, в разгар коронавируса там, чтобы помочь местным врачам в борьбе с опасным недугом.

На состоявшейся недавно в Москве встрече посол Гульнара-Клара Самат вручила благодарственные грамоты посольства и Роспотребнадзора ряду таких специалистов за, как было сказано, большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.