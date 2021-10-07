Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.00

В МВД РФ осудили попытки россиян криминализировать образ мигранта

195  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Образ мигранта в России пытаются криминализировать. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Такие попытки, по ее словам, предпринимаются для того, чтобы вызвать неприязненное отношение к иностранным работникам.

"Тут играют роль признанные иностранными агентами СМИ, которые финансируются из-за рубежа. Мы анализировали преступность среди мигрантов, сравнивали с допандемийной ситуацией. Полагаю, это выдуманные истории, чтобы криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, и породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам", - отметила Валентина Казакова.

По ее словам, в СМИ мало положительных примеров, когда иностранцы, приезжая на территорию РФ, не только интегрируются в российское общество, но и приносят пользу.

"Я полагаю, нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности именно к тому или иному государству. Есть преступник, совершивший то или иное преступление, и мы относимся к этому именно так", - подчеркнула начальник ГУ.

Как следует из статистики МВД, за январь-август 2021 года количество преступлений, совершенных в России иностранными гражданами, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6 процентов. Вместе с тем, число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1 процента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407590
Теги:
Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  