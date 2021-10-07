В МВД РФ осудили попытки россиян криминализировать образ мигранта

Образ мигранта в России пытаются криминализировать. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Такие попытки, по ее словам, предпринимаются для того, чтобы вызвать неприязненное отношение к иностранным работникам.

"Тут играют роль признанные иностранными агентами СМИ, которые финансируются из-за рубежа. Мы анализировали преступность среди мигрантов, сравнивали с допандемийной ситуацией. Полагаю, это выдуманные истории, чтобы криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, и породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам", - отметила Валентина Казакова.

По ее словам, в СМИ мало положительных примеров, когда иностранцы, приезжая на территорию РФ, не только интегрируются в российское общество, но и приносят пользу.

"Я полагаю, нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности именно к тому или иному государству. Есть преступник, совершивший то или иное преступление, и мы относимся к этому именно так", - подчеркнула начальник ГУ.

Как следует из статистики МВД, за январь-август 2021 года количество преступлений, совершенных в России иностранными гражданами, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6 процентов. Вместе с тем, число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1 процента.