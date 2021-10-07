Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Владимир Путин 7 октября отмечает свой день рождения, президенту в этом году исполнилось 69 лет. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на этот день у Путина есть рабочие планы, но вечером он должен отметить праздник в кругу семьи, пишет РИА Новости.

Две недели в сентябре Путин находился на самоизоляции, так как в его окружении несколько десятков человек заболели коронавирусом. Самого президента болезнь миновала, поскольку он привился отечественной вакциной. Но сейчас, по словам Пескова, "особой самоизоляции нет" и это обстоятельство на празднование дня рождения президента не повлияет.

Глава государства проводит в рабочем режиме уже не первый день рождения. В прошлом году он посвятил большую часть дня работе по внутренней повестке, провёл более десяти международным телефонных переговоров. Остаток дня российский лидер провёл по традиции с родными и близкими.

Самыми необычными подарками на день рождения президенту были уссурийский тигрёнок, который позже был передан в "Сафари-парк" в Геленджике, копия шапки Мономаха и хрустальный крокодил. Большая часть подарков хранится в библиотеке президента, но некоторые он оставляет себе.

В Чечне ко дню рождения Путина проходят конные скачки, победители которых в качестве призов получают автомобили.

Ранее сообщалось, что мировой спрос на природный газ продолжит расти до 2045 года, как и потребление нефти. Этому, в частности, будет способствовать замещение угля газом, который является более экологичным видом топлива, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: news.ru