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На выставке "Воины Гиппократа" есть портреты медиков Кыргызстана

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- Айжан Мамбеталиева
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Погибшие в битве с COVID-19 медики Кыргызстана увековечены в портретах российской художницей ELENA KIRMIZI NAR (Елена Сухорукова) и путешествуют по России в составе ее персональной выставки "Воины Гиппократа".

"Воины Гиппократа" - название целой серии персональных выставок художницы ELENA KIRMIZI NAR, включающей свыше 150 портретов медицинских работников, скончавшихся на боевом посту в борьбе с пандемией. На живописных и графических портретах представлены погибшие медики-герои из всех уголков России и стран СНГ (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Эстония, Латвия и Литва).

Есть среди портретов и врачи из Кыргызстана: Анара Айдаркулова, 59 лет, врач-нарколог отдела экспертизы Республиканского центра наркологии, Турат Кулжабаев Турат, 45 лет, хирург-проктолог, лечил от коронавируса, отделение проктологии Национального госпиталя.

А также Мырзабек Матеев, 61 год, профессор кафедры хирургии Кыргызско-Российского Славянского университета, профессор кафедры новых технологий, повышения квалификации и переподготовки кадров КГМИ, член экспертной комиссии Национальной аттестационной комиссии АН КР, член международной ассоциации микрохирургов Европы (E.F.S.M) и международного совета по хирургии кисти.

Автор выставки - ELENA KIRMIZI NAR (творческий псевдоним художника, поэта и автора ряда песен - Елены Сухоруковой из Новочеркасска Ростовской области).

С 1 по 17 октября при поддержке министерства культуры Краснодарского края выставка "Воины Гиппократа" проходит в Краевом художественном музее Краснодара. Она приурочена к международному дню медиков.

До пандемии Елена рисовала в основном портреты звезд шоубизнеса, моделинга и спорта США, Германии, Швеции, Пакистана, Афганистана, Индии, Турции, Кении, Конго и буддистских монахов Мьянмы. С 2017 года она возглавляет топ самых популярных художников Пакистана.

Созданные ELENA KIRMIZI NAR портреты с 2017 года используются на рекламных баннерах и афишах ведущих модельных агентств Пакистана и Афганистана "Haqiqi Fashion", "Arean Khan". Постеры портретов украшают вход в студию звукозаписи певца Ахмада Джаведа (Германия), продюсера телесериалов "Болливуда" Решада Ульфата (Индия). В Кении пользуются популярностью майки с портретами певцов Кевино Ва Имани и Жозе Катумбиде, написанными художником Сухоруковой.

С началом пандемии ELENA KIRMIZI NAR переключилась на рисование портретов погибших медиков и написала стихотворение "Воины Гиппократа".

Основная задача Елены Сухоруковой как художника - запечатлеть медицинских работников в самые лучшие моменты их жизни, чтобы сохранить в нашей памяти их лица радостными, оптимистичными и добродушными, какими, по отзывам их пациентов и коллег, они и были при жизни. И хоть себя они и не смогли уберечь, но их вера в победу над эпидемией помогла спасти тысячи других жизней. Они преградили путь ковиду и шагнули в вечность. В каждом из городов, где проходила и проходит выставка "Воины Гиппократа", посмотреть на погибших медиков приходят целыми семьями.

Выставка в Краснодаре продлится до 17 октября. Вход на нее, как и в других городах, бесплатный. Далее "Воинов Гиппократа" уже ждут в новых регионах.


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URL: https://www.vb.kg/407594
Теги:
выставка, Москва
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