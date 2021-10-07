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КР и Турция подписали меморандум в сфере промышленности и технологий

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Между Кыргызстаном и Турцией подписан меморандум, направленный на развитие и укрепление сотрудничества в сфере промышленности и технологий. Документ подписали министр энергетики и промышленности КР Доскул Бекмурзаев и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и промышленности КР.

Меморандум был принят по итогам переговоров, состоявшихся в городе Анкара Турции.

Министр энергетики и промышленности Кыргызстана Доскул Бекмурзаев отметил, что документ поднимет планку сотрудничества на новый уровень.

"Спасибо за теплый прием. Сегодня мы подписали документ, который послужит основой для укрепления торгово-экономических отношений. Это, в свою очередь, не только углубит двусторонние отношения, но и создаст условия для обмена опытом в сфере промышленности ", - сказал Доскул Бекмурзаев.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк подчеркнул, что сделан важный шаг для наращивания объёма двусторонней торговли.

На встрече были обсуждены вопросы по расширению сотрудничества в сфере промышленности и созданию промышленной зоны в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/407598
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