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Бишкек за последние годы потерял много общественного транспорта

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- Сергей Швец
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Градоначальник Айбек Джунушалиев на сегодняшней пресс-конференции рассказал о ситуации с общественным транспортом. Она плачевна.

- С 2017 года наблюдается снижение количества подвижного состава, - говорит мэр. – Если раньше в столице фиксировалось 4136 маршрутных такси, то сейчас их только 1590. В 2019 году числилось 137 автобусов, в настоящее время 87. Здесь, правда, нужно сказать о низком качестве некоторой техники, поэтому она довольно быстро приходит в негодность. Только по троллейбусам есть положительные изменения за счет проведенных ремонтов: 103 единицы в 2017 году против 130 в нынешнем.

Недавно в столицу привезли 210 автобусов малой вместимости узбекской сборки. Однако компания, которой они принадлежат, столкнулась с другой проблемой – нехваткой водительского состава. Желающие крутить баранку сейчас проходят соответствующее обучение. А пока на линии выезжает всего около 90 машин.

- Есть договоренности с ЕБРР о финансировании покупки автобусов большой вместимости. Планируем приобрести от 250 до 300 машин на газе. Пятьдесят миллионов долларов готов выделить Азиатский банк развития, чтобы приобрести электробусы и организовать необходимую для них базу. Правда, здесь техники будет значительно меньше, так как она очень дорогая, - заключил Айбек Джунушалиев.


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URL: https://www.vb.kg/407600
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт, автобусы, Айбек Джунушалиев
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