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В Кыргызстан из Казахстана репатриировали двоих детей

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- Айжан Мамбеталиева
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Из Казахстана в Кыргызстан репатриированы (возвращены) двое несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.

Возвращение было организовано при содействии посольства Кыргызстана в Казахстане, МИД КР и министерства здравоохранения и социального развития нашей страны.

По возвращению министерство совместно с районными управлениями социального развития будут вести работу по воссоединению возвращенных детей с биологическими семьями. В случае невозможности воссоединения ребенка с биологической семьей, рассматривается вопрос о передаче на усыновление.


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URL: https://www.vb.kg/407603
Теги:
дети, Казахстан, Кыргызстан, МИД
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