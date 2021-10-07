В Кыргызстан из Казахстана репатриировали двоих детей

Из Казахстана в Кыргызстан репатриированы (возвращены) двое несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.

Возвращение было организовано при содействии посольства Кыргызстана в Казахстане, МИД КР и министерства здравоохранения и социального развития нашей страны.

По возвращению министерство совместно с районными управлениями социального развития будут вести работу по воссоединению возвращенных детей с биологическими семьями. В случае невозможности воссоединения ребенка с биологической семьей, рассматривается вопрос о передаче на усыновление.