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Финтех. В Бишкеке пройдет пресс-конференция Владимира Фролова

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Завтра в Бишкеке пройдет пресс-конференция с участием доктора экономических наук, профессора РАН РФ Фролова Владимира Николаевича, который затронет тему продвижения финтеха в Кыргызстане, а также ответит на вопросы по модернизации экономики, финансовой и банковской сферы Кыргызстана.

Кроме этого, он поделится мнением как можно быстро модернизировать страну, с какими препятствиями и сложностями ему пришлось столкнуться в Кыргызстане при продвижении своих идей, и какие потерянные перспективы могут ждать нашу страну.

Участник:

Фролов Владимир Николаевич – доктор экономических наук, профессор РАН РФ, популяризатор интернет-банкинг и блокчейн-технологий, основатель платежной системы Copernicus Gold, президент ассоциации Налоги России, руководитель проекта налогового кодекса РФ 1998 года, экс-председатель совета директоров и экс-акционер банка Северная казна г. Екатеринбург, экс-председатель совета директоров Инбанка.

Место проведения: конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек".

Дата: 08 октября 2021 г., в 11:00 часов

Также в пресс-конференции можно будет принять участие посредством Zoom.

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/83235074795?pwd=dEdqb1pITGVSaEFSQ3QyWUFOQTdsZz09

Идентификатор конференции: 832 3507 4795

Код доступа: hw4iRp


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URL: https://www.vb.kg/407604
Теги:
Кыргызстан, Вечерний Бишкек, пресс-конференция
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