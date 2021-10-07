В Бишкеке некоторые маршрутки стали выходить на линию чаще

Из-за резкого похолодания и увеличения пассажиропотока Управлением городского транспорта решено по возможности продлить маршруты и увеличить количество подвижного состава, сообщает пресс-служба мэрии.

Руководителям транспортных предприятий столицы дано поручение внести предложение об увеличении единиц микроавтобусных маршрутов, либо о продлении автобусных маршрутов. Накануне, уже несколько фирм-перевозчиков предоставили увеличенные плановые выходы:

Так, увеличено количество транспорта по маршрутам №120, 195, 200 и 106.

Ранее приостановленный автобусный маршрут №9 задействован с частичным изменением схемы движения

По нарушениям совершенным водителями общественного транспорта и другим вопросам мерия просит горожан обращаться по телефону горячей линии Управления городского транспорта: 0(312) 53-36-48.