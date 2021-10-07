Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.00

В Бишкеке некоторые маршрутки стали выходить на линию чаще

92  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из-за резкого похолодания и увеличения пассажиропотока Управлением городского транспорта решено по возможности продлить маршруты и увеличить количество подвижного состава, сообщает пресс-служба мэрии.

Руководителям транспортных предприятий столицы дано поручение внести предложение об увеличении единиц микроавтобусных маршрутов, либо о продлении автобусных маршрутов. Накануне, уже несколько фирм-перевозчиков предоставили увеличенные плановые выходы:

Так, увеличено количество транспорта по маршрутам №120, 195, 200 и 106.

Ранее приостановленный автобусный маршрут №9 задействован с частичным изменением схемы движения

По нарушениям совершенным водителями общественного транспорта и другим вопросам мерия просит горожан обращаться по телефону горячей линии Управления городского транспорта: 0(312) 53-36-48.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407607
Теги:
маршрутки, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  