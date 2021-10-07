В каких лабораториях КР проводят платные ПЦР- тесты COVID-19

В Кыргызстане ПЦР-исследования на выявление COVID-19 проводятся 19 лабораториями, из них 13 государственных, 6 частных. Об этом в ходе брифинга в республиканском штабе рассказала начальник центра лабораторных испытаний депертамента профилактики заболеваний и и госсанэпиднадзора Айгуль Джумаканова.

По ее словам, частными лабораториями с начала пандемии проведено всего 856 тысяч 487 исследований методом ПЦР. Частные лаборатории были подключены в диагностику короновирусной инфекции с апреля 2020 года. Это лаборатории: Бонецкого/Интелмед, "Аквалаб", "Гемотест", "Интермедикал", в 2021 году подключилась лаборатория "АMSBIO" с комплектом корейского оборудования на базе аэропорта "Манас" и лаборатория "Экспресс".

Также Айгуль Джумаканова отметила что, по республике у лаборатории Бонецкого работают пять заборных пункта, у лаборатории "Аквалаб"– восемь заборных пунктов.

Цена ПЦР-исследования в начале пандемии доходила до трех тысяч сомов, в последующем при совместном обсуждении и проведении разъяснительных работ цены в частных лабораториях были снижены, например, в настоящее время в лаборатории Бонецкого анализ составляет 1690 сомов, лаборатории "Аквалаб" проводит исследования за 1700 сом, "Гемотест" – 1400 сом.