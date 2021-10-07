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Кыргызстан вместе со странами СНГ усиливает борьбу с инфекциями

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- Евгений Денисенко
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В Иркутске 5-6 октября прошла XV Межгосударственная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы обеспечения эпидемиологического благополучия в трансграничных природных очагах чумы и других опасных инфекционных болезней". Ее участниками стали представители систем здравоохранения Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ, а также Монголии и Китая.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости коронавирусом часть делегаций приняла участие в онлайн-формате. В ходе конференции, проходившей на базе Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, шла речь о противодействии современным угрозам и вызовам, снижении рисков заноса и распространения чумы и других опасных инфекционных болезней, задачи укрепления международного сотрудничества в этих областях.

Также в рамках конференции прошли круглый стол на тему эпидемиологического надзора и контроля за инфекциями, передающимися клещами, очередное заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

На форуме говорилось и о реализации Среднесрочного плана совместных действий стран СНГ по противодействию распространению инфекционных болезней. В соответствии с планом в текущем году во взаимодействии с российскими специалистами проводилась экспедиционная работа по обследованию природных очагов чумы на территориях Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, предусматриваются такие обследования на территориях Армении и Узбекистана.

В повестке дня - интеграция российского опыта реагирования на чрезвычайные ситуации с использованием современных специализированных противоэпидемических мобильных формирований на пространстве стран СНГ. Это призвано помочь созданию единой системы такого реагирования при возникновении ЧС санитарно-эпидемиологического характера.

Кроме того, ученые рассмотрели проблемы дальнейшей борьбы с коронавирусом, вопросы совершенствования санитарной охраны территорий стран СНГ, обеспечения биологической безопасности микробиологических лабораторий, работающих с патогенными микроорганизмами, другие актуальные задачи.


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URL: https://www.vb.kg/407611
Теги:
СНГ, Кыргызстан
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