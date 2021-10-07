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В Кыргызстане Google и Yandex хотят заставить платить налоги

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Новая редакция Налогового кодекса КР направлена на поддержку отечественных производителей, создание эффективных инструментов для вывода отечественной продукции на зарубежные рынки, на защиту добросовестного бизнеса и вывода экономики из тени. Об этом сообщил 7 октября, в ходе пресс-конференции заместитель министра экономики и финансов КР Бекболот Алиев.

По его словам, 1 сентября 2021 года проект новой редакции Налогового Кодекса КР был размещен на официальном сайте камбина для прохождения процедуры общественного обсуждения. На сегодня проект уже внесен в администрацию президента страны.

В проекте Налогового кодекса предусматриваются значимые изменения, которые, как считает замминистра экономики и финансов, положительным образом скажутся на стабильности и качестве налогового администрирования как для предпринимателей, так и для государства.

Он уточнил, что при одобрении новой редакции внесение изменений в Налоговый кодекс возможно не чаще одного раза в год, за исключением случаев возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Предполагается, что

  1. будет два основных подхода к налогообложению: общий режим и упрощенная система налогообложения на основе Единого налога;
  2. письменные разъяснения Минэкономфина будут являться обязательными для исполнения органами налоговой службы;
  3. не только малый, но и субъекты среднего бизнеса с товарооборотом до 30 миллионов сомов, смогут применять упрощенный режим на основе единого налога (один квартальный отчет;
  4. состоится запуск проекта по возврату части стоимости приобретенных товаров и услуг, указанных в кассовых чеках "cashback";
  5. заложена норма для запуска системы дистанционного налогового контроля;
  6. 50 процентов списание пени и санкций налогоплательщику при оплате основной суммы задолженности и остальной части пени и санкций;
  7. появится упрощенный механизм возврата НДС для предприятий – экспортеров;
  8. появится передача функций регистрации юридических лиц от Министерства юстиции в Налоговую службу (создание благоприятных условий для налогоплательщиков);
  9. будет действовать налогообложение исламских принципов финансирования;
  10. будет введен режим оплаты НДС компаниями, оказывающими услуги на территории Кыргызстана в электронном виде (GOOGLE, YANDEX, YANDEX TAXI), также вводится специальный налоговый режим на деятельность в сфере электронной коммерции;
  11. будут предусмотрены налоговые льготы субъектам швейной, ювелирной, авиационной отрасли, а также освобождаются от НДС проекты по производству и поставке электробусов;
  12. для отечественных производителей снижается налог с продаж с 2 процентов до 1 процента;
  13. упраздняются налоговые режимы на основе обязательного патента и налогового контракта (принцип справедливой налоговой нагрузки).


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URL: https://www.vb.kg/407612
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