В Кыргызстане Google и Yandex хотят заставить платить налоги

Новая редакция Налогового кодекса КР направлена на поддержку отечественных производителей, создание эффективных инструментов для вывода отечественной продукции на зарубежные рынки, на защиту добросовестного бизнеса и вывода экономики из тени. Об этом сообщил 7 октября, в ходе пресс-конференции заместитель министра экономики и финансов КР Бекболот Алиев.

По его словам, 1 сентября 2021 года проект новой редакции Налогового Кодекса КР был размещен на официальном сайте камбина для прохождения процедуры общественного обсуждения. На сегодня проект уже внесен в администрацию президента страны.

В проекте Налогового кодекса предусматриваются значимые изменения, которые, как считает замминистра экономики и финансов, положительным образом скажутся на стабильности и качестве налогового администрирования как для предпринимателей, так и для государства.

Он уточнил, что при одобрении новой редакции внесение изменений в Налоговый кодекс возможно не чаще одного раза в год, за исключением случаев возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Предполагается, что