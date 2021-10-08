В России готовят специалистов для работы с детьми мигрантов

В Санкт-Петербурге очередная группа российских педагогов прошла курс повышения квалификации по работе с детьми мигрантов. Такие занятия были организованы в рамках программы "Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского языка, истории и культуры".

В реализации программы участвует Межвузовский центр билингвального и поликультурного образования Российского государственного педагогического университета имени А. Герцена.

Основная цель такой программы повышения квалификации, как сообщается, - практическое овладение технологиями и навыками, способствующими активной адаптации детей из семей мигрантов в поликультурной школе. А также - повышение эффективности организации учебно-воспитательного процесса в массовой многонациональной школе с учетом современной ситуации в сфере межнациональных отношений и миграционных процессов.

Слушателями выступают педагоги и сотрудники администрации общеобразовательных учреждений Российской Федерации. А лекторами - доктора и кандидаты наук из научно-педагогического состава петербургских и московских вузов.

Как проинформировали в Межвузовском центре билингвального и поликультурного образования, с сентября здесь запущена серия онлайн семинаров для подготовки педагогов–тьюторов (преподаватели, которые проводят дополнительные занятия с учениками) соответствующего профиля.

Организация таких семинаров является следующим этапом Проекта по социокультурной адаптации детей мигрантов, который реализуется в рамках гранта Министерства просвещения РФ "Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия".

На проходившем в марте текущего года заседании совета по межнациональным отношениям президент РФ Владимир Путин поставил задачу "не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде" детей мигрантов. "Но не только к языковой - к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей", - подчеркивал глава государства.

В свою очередь глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что его ведомство готовит специальную систему оценки индивидуальных образовательных потребностей таких ребятишек. Она будет не только выявлять у ребенка уровень владения русским языком и возможные проблемы при освоении общеобразовательной программы, но и позволит сформировать для него необходимую образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения.