Погода
$ 84.64 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

Глава Минобороны КР и посол КНР обсудили вопросы военного сотрудничества

190  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошла встреча министра обороны Кыргызстана Бактыбека Бекболотова с послом Китайской Народной Республики в КР Ду Дэвэнь.

Как сообщает ведомство, в ходе встречи стороны провели обстоятельный диалог и обменялись мнениями по актуальным вопросам и направлениям военного и военно-технического сотрудничества.

Министр обороны поздравил руководство Китая с Днем образования КНР и искренне пожелал братскому народу благополучия, процветания и мирного неба, отметив высокий уровень кыргызско-китайского сотрудничества, основанного на принципах взаимного доверия и уважения.

Участники встречи выразили готовность к укреплению дальнейших двусторонних контактов в области обороны в интересах обеспечения стабильности и безопасности двух стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407619
Теги:
Китай, сотрудничество, посол, Министерство обороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  