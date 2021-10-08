Глава Минобороны КР и посол КНР обсудили вопросы военного сотрудничества

В Бишкеке прошла встреча министра обороны Кыргызстана Бактыбека Бекболотова с послом Китайской Народной Республики в КР Ду Дэвэнь.

Как сообщает ведомство, в ходе встречи стороны провели обстоятельный диалог и обменялись мнениями по актуальным вопросам и направлениям военного и военно-технического сотрудничества.

Министр обороны поздравил руководство Китая с Днем образования КНР и искренне пожелал братскому народу благополучия, процветания и мирного неба, отметив высокий уровень кыргызско-китайского сотрудничества, основанного на принципах взаимного доверия и уважения.

Участники встречи выразили готовность к укреплению дальнейших двусторонних контактов в области обороны в интересах обеспечения стабильности и безопасности двух стран.