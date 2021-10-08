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Военные ОДКБ отработают задачи техобеспечения коллективных сил

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- Евгений Денисенко
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Учение специалистов материально-технического обеспечения вооруженных сил стран ОДКБ "Эшелон-2021" пройдет в Таджикистане. Будет задействовано, по информации пресс-службы Центрального военного округа РФ, более 500 военнослужащих подразделений МТО вооруженных сил стран-партнеров.

Ранее такое учение проходило на территории России и теперь впервые организуется в Таджикистане. В ходе "Эшелона-2021" предусматривается в период с 18 по 23 октября отработать вопросы материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые участвуют в уничтожении отрядов террористических формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" (с силами и средствами разведки) и "Эшелон". К ним будет привлечено более 2,7 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц техники.


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URL: https://www.vb.kg/407624
Теги:
ОДКБ, Кыргызстан
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