Нейрохирург Каримов: Езда без каски на велосипеде смертельно опасна

"Езда без каски на велосипеде смертельно опасна", - заявил VB.KG нейрохирург отделения нейротравмы №2 Национального госпиталя Султанбек Каримов. – Количество пациентов с тяжелейшими черепно-мозговыми травмами, полученными при падении, катастрофически растет. Все они ездили без касок.

Султанбек Каримов рассказал нашему информагентству об одном из своих последних, особо тяжелых пациентов – 21-летнем Рыспеке. Он почти два года ездил на велосипеде, и, конечно, без каски, надеясь на "авось".

"Но последняя поездка для моего пациента едва не стала последним днем в его жизни. Видимо, на скорости он перелетел через велосипед, на котором ехал, и ударился головой. Удар был настолько сильным, что череп треснул в нескольких местах, в том числе лобная кость. И на фоне сильнейшей открытой черепно–мозговой травмы образовались две гематомы в головном мозге", - рассказал нейрохирург.

По его словам, пострадавшего привезли в предкоматозном состоянии с обильным носовым кровотечением в отделение нейротравмы на "скорой".

Как пояснил Каримов, судя по снимкам компьютерной томографии, мозг сильно пострадал, был отекшим. На экстренно собранном консилиуме во главе с академиком Миталипом Мамытовым было решено подождать с операцией. После операции при таких повреждениях существует большая вероятность отека головного мозга. А это состояние, пожалуй, самое страшное в нейрохирургии.

"Мозг не терпит вмешательств, сразу раздражается, возбуждается, воспаляется. Операция в данной ситуации принесла бы больше вреда, чем пользы, и только усугубила бы положение, - рассказал Султанбек Каримов. - Главное в этой ситуации - правильно назначить лечение препаратами".

В течение недели Рыспек получал назначенное врачом лечение, и оно пошло ему на пользу. Гематомы значительно уменьшились в размерах, со временем при правильной терапии их не станет. Состояние пострадавшего тоже улучшилось. Больше вызывает опасение зрение молодого человека. При травме повредился так называемый отводящий нерв. И Каримов вместе с офтальмологами пытается вернуть зрение пациенту.

"Треснутый череп тоже со временем восстановится. Мы оперируем больных, когда отломки костей уходят в мозг", - отметил Каримов и добавил, что такой тяжелой травмы могло и не быть, если бы пострадавший был в шлеме.

Редко кто из велосипедистов надевает каску. Не носят их и владельцы разных электросамокатов, которые ездят на скорости до 50 километров в час. А это большой риск оказаться пациентом отделения нейротравмы № 2 Национального госпиталя.