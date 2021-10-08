Садыр Жапаров присутствовал на открытии Дней культуры Казахстана в КР

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с супругой присутствовали на гала-концерте, прошедшем вчера в Кыргызской национальной филармонии им. Токтогула Сатылганова. Он был посвящен открытию Дней культуры Казахстана в Кыргызстане.

Мастерам искусств двух стран, в числе которых были народный артист СССР Алибек Днишев, народная артистка Казахстана и Герой труда Казахстана Роза Рымбаева, народные артисты Казахстана Алтынбек Коразбаев, Макпал Жунусова, Нуржамал Усенбаева и другие видные культурные деятели, зрители долго аплодировали за прекрасные выступления. В концерте также приняли участие Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая, Казахский национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы, театр "Астана балет", ансамбль домбристов, театр национальных традиций "Арлан", фольклорно-этнографический ансамбль "Туран", эстрадная группа "МузАрт".