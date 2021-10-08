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Садыр Жапаров присутствовал на открытии Дней культуры Казахстана в КР

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- Нина Ничипорова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с супругой присутствовали на гала-концерте, прошедшем вчера в Кыргызской национальной филармонии им. Токтогула Сатылганова. Он был посвящен открытию Дней культуры Казахстана в Кыргызстане.

Мастерам искусств двух стран, в числе которых были народный артист СССР Алибек Днишев, народная артистка Казахстана и Герой труда Казахстана Роза Рымбаева, народные артисты Казахстана Алтынбек Коразбаев, Макпал Жунусова, Нуржамал Усенбаева и другие видные культурные деятели, зрители долго аплодировали за прекрасные выступления. В концерте также приняли участие Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая, Казахский национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы, театр "Астана балет", ансамбль домбристов, театр национальных традиций "Арлан", фольклорно-этнографический ансамбль "Туран", эстрадная группа "МузАрт".


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URL: https://www.vb.kg/407632
Теги:
Казахстан, концерт, президент, культура, филармония, артисты эстрады
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