Городские власти обещают отремонтировать аварийный детский сад в Бишкеке

В Бишкеке городские власти наконец обратили внимание на простаивающий уже больше года детский сада № 8 по адресу Чокморова № 253.

Сообщает пресс-служба Бишкекского городского кенеша, накануне под руководством председателя Бишкекского городского кенеша Куванычбека Конгантиева и акима Ленинского района Русланбека Тагаева был осуществлен комиссионный выезд в ДОО №8 с участием городских и районных служб.

Детский сад №8 был построен в 1954 году. На территории находятся 7 блоков, из них блоки Б, Е, Ж находятся в аварийном состоянии и не функционировали с 1992 года. Блоки А, В, З, У не функционируют с 2019 года. Блок "А" здания детского сада рассчитан на 4 группы, проектная мощность на 120 детей. Инженерные коммуникации и оборудование вышли из строя и в данный момент находятся в нерабочем состоянии. На территории детского сада имеются здания, хозпостройки (навес, сарай, бойлерная, прачечная, тамбур) в неудовлетворительном состоянии.

По итогом выезда было поручено начальнику УКС подготовить проект реконструкции и сметных расчетов в трех вариантах на капитальный ремонт ДОО №8, акиму района согласовать техническое условие переноса 3х фазного кабеля для пищеблока и направить запрос в ЦГСЭН по санитарно-эпидемиологическим нормам переноса пищеблока в блок "А".