В Кыргызстане на 8 октября зарегистрировано 84 новых случая COVID-19

Такие данные дает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 45
Ош - 3
Чуйская область – 24
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 1
Баткенская область - 2
За весь период – 179 120.
Выздоровели за сутки 77 человека. Всего - 173 873.
За прошедшие сутки скончались - два человека, в штабе уточняется, что летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего – 2 616.
В стационарах на лечении находятся 440, а на амбулаторном 703 человека.