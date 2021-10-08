В Кыргызстане на 8 октября зарегистрировано 84 новых случая COVID-19

Такие данные дает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 45

Ош - 3

Чуйская область – 24

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 1

Баткенская область - 2

За весь период – 179 120.

Выздоровели за сутки 77 человека. Всего - 173 873.

За прошедшие сутки скончались - два человека, в штабе уточняется, что летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего – 2 616.

В стационарах на лечении находятся 440, а на амбулаторном 703 человека.