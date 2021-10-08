Российские военнослужащие в Кыргызстане оказали помощь многодетной семье

Семья Ильиных, в которой семь несовершеннолетних детей, обратилась за помощью к командованию объединенной российской военной базы в Кыргызстане. Российские военнослужащие передали им теплые вещи, продукты питания, а также ходунки для самого маленького ребенка в семье.

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом коллективных сил быстрого развертывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников организации договора о коллективной безопасности в Кыргызстане.