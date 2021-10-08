Прикажите что-нибудь своей новой колонке Яндекс.Станция

Умный ассортимент сети магазинов O!Store пополнился интереснейшими устройствами – приехали колонки Яндекс.Станция.

Одна из них непременно станет центром вашего дома и добавит немного магии в привычные дела.

Я слышу вас и помогаю с делами. Поручите мне что-нибудь

Алиса поможет спланировать день и напомнит о важном. – Алиса, какая завтра погода в Бишкеке? – Алиса, что на дорогах? – Алиса, расскажи, какие сегодня новости. – Алиса, разбуди меня завтра в 7 утра на тренировку. – Алиса, напомни мне позвонить маме через полчаса. Лампы, розетки и домашняя техника слушаются Алису. По вашей просьбе она включит свет или добавит тепла в кондиционере.

Поможет выбрать кино для уютного вечера

Устраивайтесь поудобнее: умная колонка с Алисой поможет выбрать фильм и в хорошем качестве покажет его на телевизоре. А объёмный звук полностью погрузит вас в атмосферу кино.

Поставит музыку под настроение

Подпевайте любимым артистам, слушайте радио и отдыхайте под шум моря - умная колонка включит, что попросите, и посоветует новую музыку. Она выдает отличный звук с мощностью, которой хватит для небольшой вечеринки.

Алиса развлечет детей

– Алиса, запусти сказку про Колобка. – Алиса, включи "От улыбки хмурый день светлей". А ещё с Алисой можно просто поболтать.

Начать пользоваться колонкой просто: установите на свой смартфон приложение Yandex, которое есть и в App Store, и в Google Play, найдите в списке нужное устройство и следуйте подсказкам. Встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi обеспечивают беспроводное подключение, а питание эта модель получает от обычной электрической сети напряжением 220 В. В верхней части колонки находится датчик, реагирующий на жесты. Если вам потребуется изменить громкость, включить или отключить звук, нужно всего лишь сделать движение рукой. Микрофоны при необходимости можно отключить и нажатием на кнопку.

Умные колонки доступны в разных цветах. В рассрочку Яндекс.Станция доступна от 1082 cомов в месяц, но покупать целиком выгоднее. Стоимость в зависимости от размеров колонки составит 5990 сомов за Мини, 15990 сомов за колонку помощнее и 24990 сомов за Макс-версию.

Заказывайте новинку по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.

O!Store – ваши умные цифровые покупки.

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