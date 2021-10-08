В Бишкек поступило 14 тысяч 685 доз вакцины против гриппа "Гриппол плюс"

С похолоданием в столице отмечается рост ОРВИ. Такую информации дает Городское управление здравоохранения. По данным центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, за последнюю неделю зарегистрировано 1466 случаев ОРВИ против 805 за аналогичный период в 2020 года.

В город Бишкек поступило 14685 доз вакцины против гриппа "Гриппол плюс", Российского производства (серия 140821, срок годности август 2022 год).

Во всех центрах семейной медицины проводится вакцинация против гриппа лицам из группы риска: дети детских домов, часто болеющие дети, домов престарелых и постояльцы домов престарелых и специализированных домов для лиц с ОВЗ. Прививку получают и медицинские работники, которые работают в отделениях скорой помощи, родильных домах, отделениях реанимации, первично-медико-санитарных пунктах, врачи семейной практики и пожилые люди старше 65 лет.

На сегодня, 8 октября, привиты 2875 человек, из них беременных – 11, медработников – 945, дети и взрослые с хроническими заболеваниями – 812, лица старше 65 лет – 678 и другие слои населения – 429.

Также, вакцинация против гриппа проводится на платной основе в частных медицинских центрах: "Малыш", "Гиппократ", "Эдельвейс", "Кроха", "Поликлиника 312", МЦ "KG", ЦАДМИР, "Интермедикал". На платной основе привито 238 человек. Стоимость вакцинации в частных медицинских центрах от 450 до 700 сомов.