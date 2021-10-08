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В галерее "Дубовый парк" проходит персональная выставка Нинель Феденко

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- Айжан Мамбеталиева
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Это вторая персональная выставка 79-летней художницы Нинель Феденко. Первая состоялась год назад. Женщина рассказывает, что впервые она взяла в руки кисти и краски 8 лет назад, с тех пор написала десятки картин самой разной тематики. Говорит, что в прошлом году, когда впервые выставила свои работы на суд зрителей, твердо решила провести выставку и на следующий год. Организаторы сказали, что для этого необходимы новые работы. Картины представленные на выставке созданы художницей за год - все новые.

Автор ярких, добрых и позитивных работ, наполненных глубоким философским смыслом - пример того, как надо относиться к жизни и окружающему миру, и что осуществить свою мечту можно и на восьмом десятке.

Желающие увидеть работы художницы могут посетить галерею "Дубовый парк" до 17 октября.


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URL: https://www.vb.kg/407662
Теги:
выставка, художник, Бишкек
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